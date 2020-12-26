باشاغا يغرد بشأن لقائه مع وزير الدفاع التركي في طرابلس

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غرّد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حول لقائه اليوم السبت في طرابلس مع مع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، والوفد المرافق له.

واعتبر باشاغا، أن اللقاء كان فرصة جيدة لبحث تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتطويره، خاصة في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، ودعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وقال باشاغا: “نعمل بعزم مع شركائنا، وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لشعوبنا على تعزيز الاستقرار، وبناء السلام، وإفشال المؤامرات التي تهدف لزعزعة الأمن وإفساد النسيج الاجتماعي في ليبيا”.

وأضاف: “ليبيا لن تكون إلا دولة ديمقراطية حرة، تحت راية واحدة وحكومة قوية واحدة”.