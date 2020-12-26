النجار : مراكز العزل لن تكون كافية حال تزايد أعداد الإصابات بكورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعرب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوفاق، الدكتور بدر الدين النجار، عن قلقه إزاء استمرار تصاعد الإصابات في عموم البلاد بفيروس كورونا المستجد.

النجار حذر في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، من أن الاستمرار بهذه الوتيرة، قد يشكل ضغطًا على مراكز العزل الصحي بدرجة يتعذر معها استمرارها في تقديم الخدمة الطبية، موضحًا أنه يمكن القول إن الوضع كان مستقرًا لدرجة ما بالأسابيع الماضية؛ لكن حاليًا بدأ الوضع يتفاقم، وبدأت تتزايد حالات الإصابة، وأصبح هناك ضغط على مراكز العزل الصحي.

وواصل “نحن الآن على عتبة الوصول لحاجز المائة ألف إصابة، وبالطبع إذا زادت الأعداد، سنكون أمام منعطف خطير، فلن تكون تلك مراكز العزل كافية، في ظل نقص أطباء العناية الفائقة، وفي ظل نقص الإمكانيات أيضاً، فزيادة الحالات تدفع لتناقص المستلزمات الطبية بمراكز العزل وفي مقدمتها الأكسجين”.

وأشار إلى أن المراكز منتشرة بعموم البلاد، وإن كان نصيب العاصمة منها أكثر مقارنة بباقي المدن الداخلية، مُستدركًا “هناك نقصا في أطباء العناية الفائقة، وهناك ندرة شديدة وربما عدم تواجد لهم بالمناطق النائية والداخلية.

وألقى النجار بالمسؤولية عن تصاعد الإصابات بالفترة الأخيرة على كل من الدولة والمواطن، مُبينًا أن هناك حالة من التراخي من الدولة في التشديد على تنفيذ إجراءات الوقاية والاحتراز، وهناك استهتار تام من المواطنين في اتباع قواعد التباعد وارتداء الكمامات وباقي إجراءات التعقيم والتطهير، مُبينًا “للأسف عندما تحسن الوضع الوبائي خلال أشهر الصيف، نسي الجميع الخطر، وتعاملوا وكأن الحياة عادت لطبيعتها قبل ظهور الجائحة، وللأسف لا يزالون يتعاملوا بهذا المنطق للآن”.