السيوي: طلبات منحة أرباب الأسر تنتهي مع نهاية العام السيوي : لا جديد يذكر بشأن مخصصات أرباب الأسر العام الجاري

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد مدير برنامج منحة أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي أن المصرف سيتوقف عن استقبال طلبات الحصول على منحة أرباب الأسر 2019 مع نهاية ديسمبر الجاري.

وأوضح السيوي اليوم السبت في تصريحات تلفزيونية أن المصرف مستمر في قبول الطلبات والتوقف الذي حصل الجمعة كان نتيجة لعطل في منظومة الأحوال المدنية ثم عادت إلى العمل.

وكان السيوي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري فتح المنظومات المصرفية للحوالات وأرباب الأسر التي تأتي استكمالا لمنحة العام الماضي لمن لم يتحصل عليها بعد، مشيرًا إلى أنه لا جديد يذكر بشأن مخصصات العام الجاري.