الحويج : زيارة وزير دفاع تركيا لطرابلس هدفها تأجيج طبول الحرب الحويج : على الليبيين تفويت الفرصة على المستعمر التركي

أخبار ليبيا 24 – خبر

رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتورعبد الهادي الحويج أن هدف زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم لطرابلس تأجيج طبول الحرب بعد التقدم المحرز في المسار العسكري.

الحويج قال في تغريدة له على “تويتر” إن “وزير الحرب التركي يناقش الأوضاع السياسية أمر يدعو للضحك على الليبيين واستغلالهم لتأجيج طبول الحرب رغم التقدم المحرز في المسار العسكري.

وأضاف أنها محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي ليبي وعلى الليبيين تفويت الفرصة على المستعمر التركي الحالم بعودة حكم الاستانة ” .

ويضم الوفد التركي الذي يزور طربلس إلى جانب وزير الدفاع رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.