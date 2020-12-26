الثني يتعهد بتلبية احتياجات بلدية سرت
أخبار ليبيا24
التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم السبت في بنغازي، بأعيان ومشائخ بلدية سرت بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة.
وقالت الحكومة، إن الثني بحث مع الوفد خلال الاجتماع الذي حضرته وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، أوضاع البلدية وأبرز المشاكل والاختناقات التي تعانيها، إضافة إلى أبرز احتياجاتها.
وأضافت، أن الثني تعهد بالعمل على حل كافة المشاكل والاختناقات التي تعانيها بلدية سرت، لافتا إلى أن الحكومة ستوفر احتياجاتها، وفقا للمتاح لها وحسب الأولوية.