البعثة الأممية ترحب بنجاح عملية تبادل المحتجزين البعثة الأممية تحث اللجنة العسكرية على سرعة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك 24

– حث طرفين اللجنة العسكرية على سرعة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار .

– الترحيب بالنجاح الكبير الذي تحققه اللجنة والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين.

– التناء على الجهود والمساع التي قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.

– المطالبة بتسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي في جنيف السويسرية .

– عملية تبادل الأسرى بمنطقة الشويرف بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق بإشراف عدد من القادة الميدانيين.