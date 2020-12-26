البعثة الأممية ترحب بنجاح عملية تبادل المحتجزين

البعثة الأممية تحث اللجنة العسكرية على سرعة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار

26 ديسمبر، 2020 5:55 م
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أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك  24 

– حث طرفين اللجنة العسكرية على سرعة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار .

– الترحيب بالنجاح الكبير الذي تحققه اللجنة والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين.

– التناء على الجهود والمساع التي قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.

– المطالبة بتسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي في جنيف السويسرية .

– عملية تبادل الأسرى بمنطقة الشويرف بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق بإشراف عدد من القادة الميدانيين.

26 ديسمبر، 2020 5:55 م
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