أهم اللقاءات التي سيعقدها وزير دفاع تركيا ورئيس أركانها في ليبيا
منها عقد لقاء مع عناصر القوات التركية المتمركزة في طرابلس
أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك 24
توجه وزير دفاع تركيا، خلوصي أكار، ورئيس أركان الجيش التركي يشار غولر، وقادة من قوات الجيش الأتراك، اليوم السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس.
أهم اللقاءات التي سيعقدانها:
– سيلتقيان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري
– ووزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش
– ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا
– يعتزمان زيارة مقر قيادة القوات التركية في طرابلس
– سيعقدان لقاء مع عناصر القوات التركية المتمركزة في طرابلس.