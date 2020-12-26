أهم اللقاءات التي سيعقدها وزير دفاع تركيا ورئيس أركانها في ليبيا

منها عقد لقاء مع عناصر القوات التركية المتمركزة في طرابلس

26 ديسمبر، 2020 7:34 م
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أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك  24 

توجه وزير دفاع تركيا، خلوصي أكار، ورئيس أركان الجيش التركي يشار غولر، وقادة من قوات الجيش الأتراك، اليوم السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس.

أهم اللقاءات التي سيعقدانها:

– سيلتقيان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري

–  ووزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش

–  ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا

– يعتزمان زيارة مقر قيادة القوات التركية في طرابلس

– سيعقدان لقاء مع عناصر القوات التركية المتمركزة في طرابلس.

26 ديسمبر، 2020 7:34 م
29

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