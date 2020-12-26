أنقرة تستدعي الكبير لتسوية الديون السابقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بأن الحكومة التركية استدعت محافظ المصرف المركزي بطرابلس المقال الصديق الكبير، للحضور على وجه السرعة، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة على رأسها ملف الديون السابقة والتعويضات لصالح الشركات التركية المتعاقدة قبل 2011م، و ديون الصحة.

وكان مصرف ليبيا المركزي، قد كشف في بيانه عن توجه الصديق الكبير على رأس وفد ليبي إلى أنقرة أمس الجمعة لبحث ملف الديون، وفق للبيان.

يشار إلى أن هناك تعليمات من محافظ البنك المركزي التركي، للصديق الكبير بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المجمدة بالبنوك التركية، فيما تؤكد تقارير أن الودائع الليبية في المصرف المركزي التركي تتراوح ما بين 8-12 مليار دولار.