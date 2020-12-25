نجاح كبير لبطولة عبد العزيز ماضي الثانية للشطرنج

أخبار ليبيا24 اختتمت بمقهى عين الجود بمنطقة سيدي خليفة بطولة المرحوم عبد العزيز ماضي الثانية للشطرنج بتنظيم نادي السواحل وإشراف الاتحاد الفرعي للشطرنج بنغازي.

وشارك في البطولة المفتوحة التي حملت شعار ليبيا السلام 41 رياضي من عدة مدن ليبية تنافسوا في 7 جولات

ونجح الشطرنجي ربيع الغائب في تحقيق لقب البطولة بعد أن جمع 6 نقاط فيما تحصل الباكستاني محمد الياس على الترتيب الثاني و حل أنس المسماري ثالثا بـ 5 نقاط.