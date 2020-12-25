مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (461) إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل عدد (461) إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها عدد (322) حالة جديدة، وعدد (139) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس الخميس عدد (2882) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (2421) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (780) عينة

3.مختبر فرع المركز المركز مصراتة عدد (248) عينة

4.مختبر فرع المركز المركز سبها عدد (21) عينة

5.مختبر فرع المركز المركز غريان عدد (94) عينة

6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (187) عينة

7.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (203) عينة

8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة

9.مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (38) عينة

10.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (30) عينة

11.مختبر فرع المركز المركز سرت عدد (21) عينة

12.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (132) عينة