مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (461) إصابة جديدة بفيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل عدد (461) إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها عدد (322) حالة جديدة، وعدد (139) حالة مخالطة.
1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة
2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (780) عينة
3.مختبر فرع المركز المركز مصراتة عدد (248) عينة
4.مختبر فرع المركز المركز سبها عدد (21) عينة
5.مختبر فرع المركز المركز غريان عدد (94) عينة
6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (187) عينة
7.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (203) عينة
8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة
9.مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (38) عينة
10.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (30) عينة
11.مختبر فرع المركز المركز سرت عدد (21) عينة
12.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (132) عينة
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 97653 حالة، والحالات النشطة 27949 حالة، والمتعافين 68289 حالة، والوفيات 1415 حالة.