دوريات صحراوية لمديرية أمن ربيانة

أخبار ليبيا24

نفّذت مديرية أمن ربيانة (جنوب شرق ليبيا) بالتعاون مع فرع جهاز الهجرة غير الشرعية وفرع جهاز المخابرات الليبية دوريات صحراوية في نطاق اختصاصها.

وأتت هذه الدوريات، بناء على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة” المستشار إبراهيم بوشناف.

واستمرت الدوريات، بحسب وزارة الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة”، لمدة 4 أيام ووصلت إلى الحدود الليبية مع تشاد.

وكان مدير مديرية أمن ربيانة، رائد جابر عبد الكريم، قد طالب رؤساء المراكز والوحدات التابعين للمديرية، بتكثيف الدوريات في النطاق الحدودي التابع للمديرية، والتشديد على نقاط التفتيش والبوابات وضبط حالات التهريب والهجرة غير الشرعية.

كما طالبهم بضبط، كل ما يعد جريمة ويخالف النظم واللوائح القانونية، وإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.