انفجار ضخم يهز مدينة ناشفيل الأمريكية

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هز انفجار ضخم، وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث وشوهدت أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تتصاعد من منطقة الانفجار.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن سيارة انفجرت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة، مما أسفر عن أضرار مادية.

ورجح مسؤولون محليون أن الانفجار ليس ناجما عن هجوم، وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أخلت المنطقة، وطوقت موقع الانفجار.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ألسنة دخان ولهب تتصاعد.