النايض يلتقي مع بوغدانوف في موسكو

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اجتمع، رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، يرافقه المستشار السياسي بالتكتل، محمد بوصفيطة، اليوم الجمعة في موسكو، مع ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وقال تكتل إحياء ليبيا، إن اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، ركّز اللقاء على المستجدات في الساحة الليبية، وسبل الوصول للسلام في ليبيا، وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية الراهنة التي يعاني منها المواطن الليبي.