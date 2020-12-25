أمن طرابلس: القبض على المتورطين في جريمة قتل شاب داخل المبيت الجامعي وخطف ومواقعة شاب آخر

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن طرابلس أن فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي تمكنت من التعرف على المتورطين في جريمة قتل شاب داخل المبيت الجامعي و خطف ومواقعة شاب آخر تحت تهديد السلاح.

وأضافت مديرية أمن طرابلس أن مجموعة مسلحة أقدمت على قتل الشاب ( أ.م) طالب جامعي مقيم داخل مبيت الجامعة وخطف شاب آخر واقتياده تحت تهديد السلاح لجهة مجهولة.

وأشارت المديرية إلى أن إشارة هاتفية وردت من مركز شرطة جامعة طرابلس بشأن الواقعة وبتاريخ 6 ديسمبر الجاري تمكن المركز من التعرف على أحد الأطراف الذي أدلى بمعلومات حول الواقعة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن المتهم ذكر أن سبب الجريمة يرجع للخصومة بين شقيق المجني عليه وأحد أعضاء التشكيل المسلح و الذي لم يتمكن من القبض على غريمه فقام بالغدر بشقيقه، وخطف صديق المجني عليه تحت تهديد السلاح لجهة مجهولة و التبادل على مواقعته وتصويره عاريا لكي لا يقوم بالتبليغ عليهم.

وأفادت المديرية أن النيابة أصدرت أوامرها بإلقاء القبض على المطلوبين و طلبت من مكتب البحث الجنائي التوسع في البحث للعثور على الجناة.

وبينت مديرية أمن طرابلس أن فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي قامت خلال الأيام الماضية بالتحري والبحث على المتورطين واستدلت لمكانهم وتمكنت من إلقاء القبض على أحدهم وهو يقود سيارة مشبوهة نوع “شفروليت” بدون وثائق رسمية.

وذكرت المديرية أنه بمواجهة المتهم بما نسب إليه اعترف بالواقعة و تم مصادرة سلاح الجريمة الذي وجد معه في السيارة التي تمت مصادرتها كمبرزة جرمية.