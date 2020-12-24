وفاة ضابط بالصاعقة متأثرًا بإصابة أثناء مداهمة أمنية في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الصاعقة، اليوم الخميس، وفاة ضابط برتبة نقيب جراء تعرضه لإصابة قبل يومين أثناء عملية مداهمة أمنية في بنغازي.

ونعت الإدارة، على فيسبوك، وفاة النقيب مرعي الحوتي، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها داخل غرفة العناية، حيث كتبت الإدارة، تقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله النقيب مرعي الحوتي”.

والثلاثاء، أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، إصابة النقيب مرعي الحوتي، يوم الإثنين، أثناء مشاركته في مداهمة أمنية داخل بنغازي.