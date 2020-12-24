وزارة التعليم بالمؤقتة تضع خطة دراسية لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الرحيم البركي إنجاز خطة دراسة بديلة لضمان العودة الآمنة للطلبة بالمدارس في ظل تفشي جائحة كورونا.

وفي بيان مرئي على صفحة الوزارة على موقع فيسبوك، قال البركي إن الخطة تنسجم مع الدليل الإرشادي الصحي الصادر عن اللجنة الاستشارية الطبية وتتضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب وزمن الدوام لكل فترة دراسية.

البركي أضاف أن الوزارة اعتمدت مبدأ التعليم الهجين لضمان حق الطلاب الذين يتعذر حضورهم بشكل مستمر إلى المدارس بسبب وضعهم الصحي من خلال المنصات التعليمية والدروس المسجلة.

وأكد أن فرق الرصد والتقصي لم تقم بأي زيارات تفقدية للكشف عن مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المدارس في بنغازي.

وذلك ردا على بيان اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بشأن نتائج تقارير فرق الرصد والتقصي، حول مدى توفر مواد وأدوات التعقيم داخل المؤسسات التعليمية، حيث تضمنت التقارير وجود نقص شديد في تلك المواد والأدوات، الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقاف الدراسة .