مصلحة الآثار بصدد ترميم “قصر الأعمدة” في المنطقة الأثرية طلميثة
أخبار ليبيا24
أعلنت مصلحة الآثار الليبية أنها بصدد ترميم قصر الأعمدة في المنطقة الأثرية في منطقة طلميثة شمال شرق ليبيا.
وأوضحت المصلحة أن مشروع ترميم قصر الأعمدة جاء بعد زيارة مدير مكتب طلميثة ومدير المتحف لديوان مصلحة الآثار الليبية وطرح مقترح ترميم القصر.
وأشارت مصلحة الآثار الليبية إلى أنه لأهمية الموضوع أعطيت التعليمات من أجل إعداد دراسة متكاملة وليتم إحالة المشروع إلى المراقبة المختصة.
وأضافت المصلحة أن فريق من مراقبة آثار توكرة قام بتقييم حالة المبنى ورفع المقاسات المطلوبة لترميم الأعمدة مع ترميم وتنظيف وردم لوحات الفسيفساء وإعداد تقرير بذلك.
والقصر الهيلينستي أو قصر الأعمدة في طلميثة، يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد وأدخلت عليه تعديلات تعود للقرنين الأول والثاني للميلاد.
يعتقد بالنظر إلى حجمه والثراء الفني الذي يتمتع به من حيث الأعمدة المزخرفة والقاعات المزينة بالفسيفساء أنه كان يخص بعض كبار الشخصيات في المدينة وقد كانت بعض أجزائه مكونة من طابقين عثر فيه على عدة منحوتات وتماثيل يعرض بعضها في متحف طلميثة الأثري.