ليبيا تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا للشباب

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تعادل المنتخب الوطني للشباب، اليوم الخميس، مع نظيره المغربي بهدف لمثله في ملعب رادس بتونس ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا موريتانيا 2021.

هدف المنتخب المغربي جاء الشوط الأول من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه أسامة ترغلين، إلا أن المنتخب الوطني أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق المدافع محمد خليل بعد متابعته ركلة ركنية.

وبهذه النتيجة ضمن المنتخب المغربي التأهل إلى أمم أفريقيا للشباب التي ستستضيفها موريتانيا العام المقبل بعد وصوله للنقطة الخامسة، في حين حافظ المنتخب الوطني على حظوظه بوصوله إلى النقطة الرابعة ويحتاج لنتيجة الفوز أو التعادل في مباراته المقبلة أمام تونس في إطار الجولة الثالثة ليضمن ورقة الترشح إلى موريتانيا.

وسبق وأن تفوق المنتخب الوطني على نظيره الجزائري ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا بنتيجة (1-0) والتي احتضنها ملعب الهادي نفير بتونس.