في ذكرى الاستقلال.. المشير حفتر: لا قيمة للاستقلال مادام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا

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أكد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أنه لا قيمة للاستقلال مادام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا، مطالبا بالرحيل والجلاء سلمًا وطوعا أو حربًا بقوة السلاح ما دامات تركيا ترفض إحلال السلام في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، خلال احتفالية نظمتها القيادة العامة للجيش الوطني بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، بحضور عدد من القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة.

وقال القائد العام، “انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب”، مشيرا إلى أن تركيا ومرتزقتها مستمرون في التحشيد للحرب، الحرب التي إذا أطلقت أول رصاصة فيها فليستعدوا للموت المحقق.

وأشار القائد العام إلى أن “القوات المسلحة جنحت للسلم واستجابت للمجتمع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار على أمل أن يراعي العام طموحات الليبيين المشروعة ويفرض السلام ويوقف المعتدي”.

وتابع، إن “المعتدي لم يوقف إرسال المرتزقة والسلاح بأنواعه معلنا الحرب على الليبيين، ومتحديا الإرادة الليبية ومستهينا بالقيم الإنسانية”.

وأضاف المشير حفتر، “لا سلام في ظل المستعمر، ومع وجوده على أرضنا سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة، نصنعه بجيشنا البطل الذي لا يعرف إلا النصر وطارد الإرهابيين من بنغازي والجنوب حتى احتمى بالأهالي في طرابلس”.

ودعا القائد العام “الضباط والجنود الأبطال والليبيين جميعا للاستعداد ما دامت تركيا ترفض منطق السلام، من أجل طرد المختل بالإرادة والسلاح”.

وشدد حفتر، على أن “المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب مع رصد مناورات وتحشيد لمرتزقة تركيا وجندها بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية”.

وأشار المشير حفتر إلى أن كل هذه الدلائل تعكس “إصرار تركيا على الحرب واهمة أنها ستحقق أحلامها في التوسع والنفوذ وأطماعها في السيطرة على حقول النفط لتعالج بثرواتنا اقتصادها الذي يعاني الانهيار ثم التوغل غلى أعماق أفريقيا”.