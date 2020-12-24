عقوب: مطلع فبراير المقبل موعد استلام اللقاح الخاص بفيروس كورونا

24 ديسمبر، 2020 10:34 ص
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أخبار ليبيا24

أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أن استلام اللقاح الخاص بفيروس كورونا سيكون مطلع شهر فبراير من العام القادم.

وأضاف عقوب بحسب مصادر صحفية أن اللقاح سيوزع بعد إعداد كافة الترتيبات اللازمة بسلسلة التبريد الخاصة للحفاظ على جودة اللقاح الذي تنوي الوزارة شراءه وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة.

وأوضح وزير الصحة أنه سيتم تحديد الفئات حسب الأولوية ووضع آلية للوصول إليها بطريقة عملية وعادلة وإنشاء نظام لتتبع عملية التلقيح بتفاصيلها.

وشدد عقوب على أنه سيتم ضمان حصول الفئات المستهدفة على الجرعات المطلوبة لكل فرد مع الفاصل الزمني المحدد لكل جرعة.

 

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24 ديسمبر، 2020 10:34 ص
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