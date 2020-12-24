صنع الله يبحث إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف الصناعي

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بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إعادة تشغيل المجمع الصناعي لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

وأوضحت المؤسسة في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس الأربعاء لمناقشة النشاط السنوي للشركة والمشاريع المقترح تنفيذها واستعراض الترتيبات المالية والميزانيات اللازمة لخطة الشركة للعام المقبل.

صنع الله قال إن كل الإمكانيات سخرت من أجل إعادة تشغيل المجمع الصناعي بكامل طاقته من خلال خطوات اتخذت في الفترة الماضية حيث تم وضع خطة إعادة التشغيل كمرحلة أولى من خلال استيراد كميات من الاثيلين لتشغيل الخط، الأول لمصنع البولي ايثيلين، ووصولا إلى مرحلة التسويق المحلي كما تم إجراء بعض التحويرات على خزانات النافثا والوقود لتشغيل مصنع الايثلين حيث يعد هذا العمل عنوان آخر من عناوين التحدي التي تعيشها الشركة.

وأضاف أنه بالرغم من الصعوبات التي يواجهها القطاع بصفة عامة متمثلة في قلة الميزانيات وانتشار جائحة كورونا إلا أنه وبعزيمة الرجال وتفانيهم وإخلاصهم، كانت هي الدافع الرئيسي لاستمرار تنفيذ خطة إعادة التشغيل والتي وصلت إلى نهايتها وجاهزية المجمع للتشغيل وذلك من خلال وضع عدة خيارات بالتنسيق الكامل مع الإدارات المختصة بالمؤسسة.

وتابع نؤكد على أهمية إعادة التشغيل للمجمع لعدة اعتبارات هامّة والتي منها تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، كما سيساهم استئناف عمليات الإنتاج في تلبية احتياجات الطلب المحلّي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام.