سلامة : الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع في ليبيا سلامة : الأوضاع في ليبيا تتحسن حاليًا

أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك 24

– الولايات المتحدة مسؤولية عن تفاقم الأوضاع في ليبيا نتيجة صراعها مع روسيا والصين

– الأوضاع تتحسن حاليًا في ليبيا، بعدما تجاهل طرفا الصراع خطورة وباء كورونا في بداية ظهوره .

– الأمم المتحدة تقود عجلة التسوية في ليبيا، رغم أن هناك دولا تتطلع لأن تلعب هذا الدور .

– البعثة الأممية عملت خلال السنتين الماضيتين، في ظروف غاية الصعوبة؛ حيث استطاعت جمع الرئيسين المصري “السيسي”، والتركي “أردوغان”، تحت سقف واحد.

– هناك من سعى لحرق تنفيذ قرار مؤتمر برلين، لأنه سيؤثر على وضعه النهبوي، ويعيد النظر في وضع الناس الذين استولوا على ثروات ليبيا.