سلامة : الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع في ليبيا
سلامة : الأوضاع في ليبيا تتحسن حاليًا
أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك 24
– الولايات المتحدة مسؤولية عن تفاقم الأوضاع في ليبيا نتيجة صراعها مع روسيا والصين
– الأوضاع تتحسن حاليًا في ليبيا، بعدما تجاهل طرفا الصراع خطورة وباء كورونا في بداية ظهوره .
– الأمم المتحدة تقود عجلة التسوية في ليبيا، رغم أن هناك دولا تتطلع لأن تلعب هذا الدور .
– البعثة الأممية عملت خلال السنتين الماضيتين، في ظروف غاية الصعوبة؛ حيث استطاعت جمع الرئيسين المصري “السيسي”، والتركي “أردوغان”، تحت سقف واحد.
– هناك من سعى لحرق تنفيذ قرار مؤتمر برلين، لأنه سيؤثر على وضعه النهبوي، ويعيد النظر في وضع الناس الذين استولوا على ثروات ليبيا.
– هناك مؤشرات لا تزال ضعيفة على المسارات الثلاثة، إننا نذهب في الاتجاه الصحيح بليبيا، وسيأخذ الأمر وقتًا من الزمن في الأشهر المقبلة.