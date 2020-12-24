سلامة : الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع في ليبيا

سلامة : الأوضاع في ليبيا تتحسن حاليًا

24 ديسمبر، 2020 5:40 م
10
أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك  24
 الولايات المتحدة مسؤولية عن تفاقم الأوضاع في ليبيا نتيجة صراعها مع روسيا والصين
 الأوضاع تتحسن حاليًا في ليبيا، بعدما تجاهل طرفا الصراع خطورة وباء كورونا في بداية ظهوره .
 الأمم المتحدة تقود عجلة التسوية في ليبيا، رغم أن هناك دولا تتطلع لأن تلعب هذا الدور .
 البعثة الأممية عملت خلال السنتين الماضيتين، في ظروف غاية الصعوبة؛ حيث استطاعت جمع الرئيسين المصري “السيسي”، والتركي “أردوغان”، تحت سقف واحد.
 هناك من سعى لحرق تنفيذ قرار مؤتمر برلين، لأنه سيؤثر على وضعه النهبوي، ويعيد النظر في وضع الناس الذين استولوا على ثروات ليبيا.
 هناك مؤشرات لا تزال ضعيفة على المسارات الثلاثة، إننا نذهب في الاتجاه الصحيح بليبيا، وسيأخذ الأمر وقتًا من الزمن في الأشهر المقبلة.
24 ديسمبر، 2020 5:40 م
10

مقالات ذات صلة

في ذكرى الاستقلال.. المشير حفتر: لا قيمة للاستقلال مادام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا

24 ديسمبر، 2020 7:00 م

تعرف على خطة وزارة التعليم بالمؤقتة لمواجهة كورونا

24 ديسمبر، 2020 5:57 م

إطلاق سراح 7 صيادين مصريين دخلوا المياه الليبية دون تصريح

24 ديسمبر، 2020 5:47 م

سنوات من الوحشية.. جزار داعش يُقطِّع أوصال سبعيني في بنغازي

24 ديسمبر، 2020 5:30 م
زر الذهاب إلى الأعلى