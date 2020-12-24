حفتر يفتتح مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا المشروع يأتي للقضاء على التصحر في المنطقة التي كانت شوكةً في حلق الجماعات الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – خبر

افتتح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا بزراعته لأول شتلة في هذا المشروع .

ويأتي هذا المشروع مساهمةً من القوات المسلحة للقضاء على التصحر في تلك المنطقة التي كانت شوكةً في حلْق الجماعات الإرهابية قبل أن يقضي عليها الجيش الوطني ويجتثها من جذورها.

وتمت مراسم هذا الافتتاح قبل توجه القائد العام لحضور العرض العسكري الذي نظمته القيادة العامة احتفالاً بعيد الاستقلال .