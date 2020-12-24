تعرف على خطة وزارة التعليم بالمؤقتة لمواجهة كورونا

هناك نقص شديد في مواد وأدوات التعقيم داخل المؤسسات التعليمية

24 ديسمبر، 2020 5:57 م
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أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك  24

– وكيل وزارة التعليم بالحكومة عبد الرحيم البركي يؤكد إنجاز خطة دراسة بديلة لضمان العودة الآمنة للطلبة بالمدارس .

– الخطة تنسجم مع الدليل الإرشادي الصحي الصادر عن اللجنة الاستشارية الطبية وتتضمن تحقيق التباعد الجسدي .

– الوزارة اعتمدت مبدأ التعليم الهجين لضمان حق الطلاب الذين يتعذر حضورهم بشكل مستمر إلى المدارس من خلال المنصات التعليمية .

– فرق الرصد والتقصي لم تقم بأي زيارات تفقدية للكشف عن مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المدارس في بنغازي.

– هناك نقص شديد في مواد وأدوات التعقيم داخل المؤسسات التعليمية الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقاف الدراسة .

24 ديسمبر، 2020 5:57 م
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