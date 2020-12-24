السراج: لا بد من طي الخلاف لتحقيق الاستقرار في ليبيا

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وجّه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الخميس، كلمة كلمة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان استقلال ليبيا.

وأكد السراج، على دعمه ومباركته لاتفاق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يوم 24 ديسمبر 2021، لافتًا إلى أن الانتخابات هي الخيار الأمثل.

وقال: “نبارك الاتفاق على إجراء الانتخابات في مثل هذا اليوم من العام المقبل”

وأضاف السراج، “لا بد من طي صفحة الخلاف لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإيقاف التدهور بتكاتف القوى السياسية”.

وواصل السراج، “نرحب بما توصلت إليه المسارات المختلفة برعاية الأمم المتحدة في ليبيا”.

وشدد السراج، على أنه يجب إيجاد سلطة تنفيذية موحدة، مشيرًا إلى أن إعادة استخدام إيرادات النفط مرهون بتشكيل هذه الحكومة.

وقال السراج: “ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة كل من يرفض العملية السياسية وندعو بعثة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة الفنية والمساهمة في الإشراف والمراقبة للانتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات”.