أمريكا تهنئ ليبيا بذكرى الاستقلال وتؤكد دعمها لتحقيق الازدهار بها

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، على دعمها لليبيا لتحقيق الازدهار وتأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها.

أتى ذلك، في بيان صحفي، لوزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا.

وقال بومبيو: “أتقدم، نيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، بأطيب التمنيات بعيد استقلال سعيد لرئيس الوزراء فايز السراج والشعب الليبي”.

وأضاف: “كانت هذه السنة مهمة لليبيا بإعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بتاريخ 23 أكتوبر وإحراز تقدم في العملية السياسية الليبية بقيادة الليبيين، التي يسرتها الأمم المتحدة”، لافتًا إلى أن قرار إجراء الانتخابات الوطنية في يوم عيد الاستقلال في سنة 2021 أتسم بأهمية خاصة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “سنقوم في السنة القادمة بدعم الليبيين لتعزيز هذه النجاحات، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على الزخم الملحوظ للعملية السياسية. تركز الولايات المتحدة على تعزيز ليبيا المسالمة، وكذلك المزدهرة والموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها”.