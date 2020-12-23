محذرة من التصعيد.. القيادة العامة: رصدنا تحشيد الميليشيات شرقي مصراتة

أخبار ليبيا 24

قالت القيادة العامة للجيش الوطني، اليوم الأربعاء، أنها رصدت شرقي مصراتة تحشيد كبير للميليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وجاء ذلك في بيان أعلامي أصدرته القيادة العامة بشأن التزامها الكامل بقرار وقف إطلاق النار والمخرجات التي توصلت اللجنة العسكرية “5+5”.

وأشار البيان إلى أن التزام قيادة الجيش بقرار وقف إطلاق النار ومخرجات “5+5” يأتي استجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي في وقت تم فيه رصد تحشيد كبير للميليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأوضحت القيادة بأن التحشيد يتركز بمناطق الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة يرافقه رفع لدرجة الاستعداد وتهديد بالهجوم على المناطق التي يتواجد بها الجيش في سرت والجفرة والشرق بأكمله وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ وقف إطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيزه وتحويل مخرجات اللجنة العسكرية لإجراءات عملية لحل الأزمة، وفق البيان.

وأكدت القيادة على استمرارها في رصد ومتابعة تحركات الميليشيات وتحذيرها من اتخاذ أية خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة فضلا عن إرفاقه بمقطع مصور يوضح عملية التحشيد حول خط وقف إطلاق النار.