مجلس النواب يسقط عضوية 35 نائباً من المنقطعين والمنشقين

23 ديسمبر، 2020 2:38 م
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أخبار ليبيا24- خاص

كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي تفاصيل قرار إسقاط عضوية 35 نائباً من النواب المنقطعين والمنشقين.

وقال المريمي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم الأربعاء، إن هذا القرار منذ أواخر العام الماضي، وتمت إحالته للجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، بعد إعطاء فرصة للنواب لمراجعة أنفسهم أو اتخاذ موقف مغاير.

وأوضح المستشار الإعلامي أن هذا القرار جاء من النواب وليس من رئاسة المجلس منفردة، وتمت إحالتهم للنائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفتنة.

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23 ديسمبر، 2020 2:38 م
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