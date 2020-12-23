عميد بلدية طبرق يفتتح السلخانة العامة بمنطقة الخوير جنوب المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفتتح عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء السلخانة العامة بمنطقة الخوير جنوب طبرق وهي أحد المشاريع الاستثمارية للبلدية.

وأكد بوالخطابية منع بيع أي لحوم تذبح خارج هذه السلخانة التي يشرف عليها أطباء بيطريين معتمدين ويتم فحص اللحوم ونقلها بطرق صحية جيدة.

كما شدد عميد بلدية طبرق على أن اللجنة الأمنية التي شكلت سوف تصادر أي لحوم غير مختومة ومذبوحة خارج هذه السلخانة.

حضر مراسم الافتتاح مدير الأمن ومدير جهاز الحرس البلدي ومراقب الزراعة وعدد من الأجهزة الأمنية.