ضبط تشكيل عصابي يمتهن جلب وترويج حبوب مخدرة في طرابلس

23 ديسمبر، 2020 3:00 م
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أخبار ليبيا24

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن ضبط تشكيل عصابي بحوزته 3050 قرصا مخدرا في العاصمة طرابلس.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على “فيسبوك” أن مكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. قبضت على تشكيل العصابي يقوم بجلب وترويج أقراص الهلوسة من خارج ليبيا وترويجها داخل مدينة طرابلس.
وأوضحت وزارة الداخلية أن التشكيل ضبط وبحوزته عدد 3050 قرصا نوع XTC».

واتخذت وزارة داخلية الوفاق الإجراءات القانونية وذلك بإحالة المتهمين إلى قسم نيابة مكافحة جرائم المخدرات لاتخاذ اللازم.

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23 ديسمبر، 2020 3:00 م
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