حادث سير يودي بحياة مسعف وثلاثة رجال أمن بسبب سيول وادي الربيع جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24- خاص

كشف الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي تفاصيل الحادث المروري الذي أودى بحياة مسعف وثلاثة من رجال الأمن بسبب سيول وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وقال علي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأربعاء، بعد ورود أكثر من 20 بلاغ لجهاز الإسعاف والطوارئ لإخلاء عالقين بوادي الربيع نتيجة السيول بالمنطقة بسبب سقوط الأمطار وارتفاع منسوب المياه.

وأضاف الناطق باسم الجهاز :”انتقل فريق إلى عين المكان، وفي أحد منعطفات طريق الوادي انزلقت سيارة رجال الأمن بسبب غزارة الأمطار واصطدمت بسيارة الإسعاف ووقعت الكارثة“.

وأوضح علي، أن جهاز الإسعاف فقد أحد أعضاءه وأصيب ثلاثة آخرون منه، وفقدت مديرية الأمن ثلاثة من عناصرها وأصيب أحد رجال الأمن في الحادث المروري.

وطالب الناطق المواطنين توخي الحذر في طريق وادي الربيع وطريق الوادي المقابل لمعسكر اليرموك وعدم الاقتراب منها خلال سقوط الأمطار الغزيرة حفاظاً على حياتهم.

ودعا علي المواطنين لمتابعة أخبار أحوال الطقس بشكل مستمر وعدم المجازفة والاقتراب من الاودية.

وأشار الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس ، إلى أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ من جديد في حال تجدد سقوط الأمطار بغزارة في المنطقة تحسباً لأي طارئ.