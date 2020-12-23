الوفاق تعلن الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الاستقلال

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، غدا الخميس، الموافق للرابع والعشرين من ديسمبر عطلة رسمية؛ وذلك بمناسبة الذكرى 69 لإعلان استقلال ليبيا.

واستثنى الرئاسي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، المؤسّسات والجهات العامة التي يتطلّب طبيعة عملها التواجد بمقراتها.

ويصادف غدا الخميس، الموافق 24 ديسمبر، الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين عقودًا طويلة منذ أن وضع المستعمر الإيطالي أقدامه على الأرض الليبية العام 1911 حتى أعلن الملك إدريس السنوسي استقلال ليبيا عام 1951.