الصحة العالمية توفر مستلزمات طبية تكفي لأكثر من 200 شخص في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي لـ”أخبار ليبيا24″ وصلت صباح اليوم الأربعاء مجموعة مستلزمات طبية لعلاج حالات الإصابات المتوسطة والخطيرة وتكفي لأكثر من 200 شخص بمدينة طبرق.

وأضاف العليقي :”سلمنا الشحنة اليوم إلى مخازن مركز طبرق الطبي بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية”.

وأوضح عضو منظمة الصحة العالمية أن هذه المجموعة سبقتها عدد من الدفعات الخاصة بكورونا وإجراء العمليات الجراحية.

وأشار العليقي إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب حالات الكورونا والحوادث وغيرها من الأمور .

وأفاد عضو منظمة الصحة العالمية أن ممثلة الصحة العالمية قامت بزيارة إلى بلدية طبرق والتقت بعميد البلدية ووعدت بتقديم المساعدات الطبية إلى مستشفيات طبرق ولكل المدن الليبية.