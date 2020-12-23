الدباشي : قرار زيادة الرواتب 20% كارثي وتحقير للعاملين في الدولة

الدباشي : القرار يقتل الأمل في حياة كريمة للمتقاعدين

23 ديسمبر، 2020 12:40 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، قرار زيادة الرواتب بنحو 20% من جانب المجلس الرئاسي، قرار كارثي يزيد الأغنياء غنى ويزيد الفقراء فقرًا .

الدباشي قال ، في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، القرار تحقير للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والخارجية ويقتل الأمل في حياة كريمة للمتقاعدين.

من حق العاملين في القطاعات المذكورة الدخول في اضراب الى أن يجدوا حكومة تنصفهم.

وأضاف الدباشي، كان الأولى بالمجلس الرئاسي، أن يزيد مرتبات العاملين في التعليم والصحة والخارجية وبعض المؤسسات الاخرى بنسبة 200% على الأقل حتى يواجهوا تثبيت سعر الدينار وتقترب مرتباتهم من مرتبات العاملين في قطاع العدل المعطل حاليًا، والكسول في السابق .

23 ديسمبر، 2020 12:40 م
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