الأهلي طرابلس يفقد لقاء الكونفيدرالية الأفريقية أمام المنستيري التونسي

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فقد الأهلي طرابلس، اليوم الأربعاء، نتيجة اللقاء في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وخسر الأهلي طرابلس أمام المنستيري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب مصطفى بن جنات.

وأتى هدفا الفريق التونسي في الشوط الأول من اللقاء، حيث سجل المنستيري الهدف الأول في الدقيقة (33)، عن طريق الغاني شافيو موموني، بعد ركلة حرة نفذها إلياس الجلاصي، الذي استطاع بعد ذلك تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (2) من الوقت المبدد للشوط الأول.