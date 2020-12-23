اتحاد القوة البدنية ينهي دورتي تحكيم في طرابلس ومصراتة

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية انتهاء دورة لأساسيات التحكيم في لعبة القوة البدنية، والتي نضمهما الاتحاد في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدينة، منير الشويهدي، “إن دورة التحكيم الرابعة انطلقت في العاصمة طرابلس، السبت الماضي، من خلال محاضرات بالأكاديمية الأولمبية الليبية”.

وأوضح الشويهدي، أن الامتحانات النظرية جرت، الاثنين، ومن ثم تم إعلان النتائج وتسليم شهادات الدورة في اليوم التالي، مشيرا إلى أن الدورة الخامسة أقيمت بمدينة مصراتة وشهدت مشاركة كبيرة وفاعلة.

من جانبه، قال الحكم الدولي في لعبة القوة البدنية، خالد مخلوف، “إن الدورات شملت عدة محاور متعلقة بالتحكيم”.

وأوضح مخلوف، بأنه تم على هامش الدورتين التطرق إلى آلية توزيع الحكام خلال مسابقات المناطق واختيار الحكام لإدارة المسابقات، ووضع لائحة التحكيم موضع التنفيذ.

ويعد الاتحاد الليبي للقوة البدينة أحد أبرز الاتحادات الرياضية، حيث نجح خلال السنوات الماضية في تنظيم المسابقات المحلية بشكل منتظم.