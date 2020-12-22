2319 ليبيًا سافروا برًا إلى مصر هذا العام

أخبار ليبيا 24-خاص

كشف، عضو لجنة تسجيل المسافرين إلى جمهورية مصر العربية ببلدية طبرق، إيهاب سيف النصر، اليوم الثلاثاء، أن عدد المسافرين الليبيين الذين دخلوا مصر عبر منفذ أمساعد البري خلال هذا العام وصل إلى 2319 مسافرًا.

وقال سيف النصر، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن اللجنة توقفت عن التسجيل بسبب كورونا لمدة 6 أشهر، وذلك من شهر مارس إلى سبتمبر.

وأضاف، إنهم لازالوا يواصلون عملية تسجيل الراغبين برًا إلى مصر، لافتًا إلى تسجيل الذكور الراغبين في السفر يبدأ من عمر 18 سنة إلى 45 سنة.

وضاف، أما من هم أقل وأكثر من ذلك؛ فيسمح لهم بالسفر دون قيد أو شرط، ويسري ذلك على النساء والأطفال.

وأكد، على أن التسجيل خص فقط، بالمواطنين بالمنطقة الشرقية، من رأس لانوف غرباً إلى أمساعد شرقاً إلى الكفرة جنوباً.

وأشار إلى أن الطلبة من المنطقة الغربية يسمح لهم بالتسجيل والسفر عبر منفذ أمساعد وعليه إحضار ما يثبت من الجامعات المصرية.

وبيّن أن حصة بلدية طبرق 44 مسافرًا وحصة بلدية أمساعد 22 مسافرًا وحصة بلدية بئر الأشهب 22 مسافرًا أسبوعياً والتسجيل يبدأ من السبت إلى الخميس.

وأوضح سيف النصر، أن المطلوب للتسجيل صورة من جواز السفر ومبلغ 20 دينارًا، وكشف كورونا يكون في الحدود الليبية مجاناً، والسفر بعد التسجيل بأسبوعين.