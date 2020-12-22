ويليامز: لابد من توحيد عمل لجنة انتخابات المجالس البلدية في الشرق والغرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أهالي الرجبان والزاوية الغربية على إجراء انتخابات المجالس البلدية بطريقة سلمية وديمقراطية في 21 ديسمبر الحالي.

وقالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، في بيان عبر الحساب الرسمي للبعثة، “أحيي المسؤولية المدنية التي تحلى بها المواطنون الذين مارسوا حقهم في التصويت وأظهروا عزمهم على تحقيق الديمقراطية وإيجاد مؤسسات منتخبة”، مُناشدة جميع الناخبين المشاركة بفعالية في الانتخابات البلدية المقبلة، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة.

وأثنت البعثة، وفقا للبيان، على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات في ظل تفشي جائحة كورونا، وتطبيق التدابير الاحترازية في حماية الناخبين وموظفي مراكز الاقتراع والأطراف المعنية بالانتخابات.

وحثت ويليامز جميع الأطراف المسؤولة في غرب وشرق ليبيا على الشروع في مناقشات فورية حول طريقة عمل تضمن التعاون بين اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجنة الموازية في الشرق بغية التمكن من تنظيم الانتخابات المحلية في عموم البلاد في إطار مؤسسة موحدة، بالاستفادة من الكفاءات الفنية والخبرة التي تتمتع بها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

واستقبلت مراكز الاقتراع في الرجبان والزاوية الغربية، أمس الإثنين، الناخبين في البلديتين، وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إنه سيتوجه 6761 ناخبا وناخبة من المسجلين بسجل الناخبين في الرجبان إلى نحو 6 مراكز انتخابية و20 محطة للتصويت.

ونوهت اللجنة أيضا إلى أنه سيتوجه 24887 ناخبا وناخبة من المسجلين بسجل الناخبين ببلدية الزاوية الغرب إلى نحو 25 مركزا انتخابيا و73 محطة وذلك للإدلاء بأصواتهم، وأوضحت أن الناخبين سيختارون من يمثلهم بالمجلس البلدي عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وذكرت أنها ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا وفق البروتوكولات الصحية المتفق عليها، وحثت المواطنين على التوجه نحو مراكز الاقتراع لأن صوتهم هو الذي يحدد من سيخدمهم بالبلدية ويمثلهم بها.