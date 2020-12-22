ضبط مخدر حشيش بقيمة “19” مليون دينار في بنغازي شحنة المخدر قادمة من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلن فرع مـكافحة المـخدرات والمـؤثرات العقلية بنغازي، عن ضبط ثمانية قناطير من مخدر الحشيش في مدينة بنغازي، تقدر قيمتها بحوالي “19” مليون دينار ليبي .

فرع المكافحة قال عبر صفحته على “فيسبوك”: «إنه تمكن من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وتقدر بحوالي “8 قنطار” من مخدر الحشيش ويقدر ثمنها بحوالي “19000000 د.ل” تسعة عشر مليون دينار ليبي”، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضية.

وأشارت المكافحة إلى أنه تم إعداد كمين بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن شحن كمية كبيرة من المواد المخدرة من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية على متن شاحنة كبيرة .

موضحة أنه تم فتح محضر جمع استدلالات وعرضه على النيابة العامة وتحديد ساعة الصفر ساعة وصول الشاحنة وتكليف دوريات متحركة بطريق الساحل الغربي لضبط الشاحنة .

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية ضبط الكمية وقيمتها المالية، منوهة إلى أن العملية تأتي «ضمن عمل الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى».