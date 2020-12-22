صنع الله يشيد بارتفاع إنتاج شركة سرت لأكثر من 100 ألف برميل نفطي يوميا

أخبار ليبيا24

وصل، الإثنين، إلى مدينة البريقة وفد المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، وذلك استعدادا لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها للعام 2020، والذي تستضيفه شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وكان في استقبال الوفد بمطار مرسى البريقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبعض من المدراء العموم ومدراء الادارات والمختصين بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

ولدى وصوله إلى البريقة، أشاد صنع الله بالجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون بشركة سرت من أجل الرفع من معدلات الإنتاج، التي تخطت لأول مرة منذ سنة 2006 حاجز الـ 100 ألف برميل يوميا.

وقال صنع الله، “لأول مرة في تاريخ نشاط الشركة ومنذ عام 2006 لم يتحقق هذا الرقم”، لافتًا إلى أنه بالرغم من قلّة الإمكانيات وشح الميزانيات، إلا أن شركة سرت استطاعت تحقيق هذا الانجاز العظيم.