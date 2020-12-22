سلبية عينات بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد

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أعلن نادي بيراميدز، سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني، قبل مواجهة الاتحاد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، بستاد الإسكندرية بعد تعذر لعب الاتحاد في تونس.

وخضع جميع لاعبي الفريق المصري لمسحة فيروس كورونا باستثناء محمد حمدي، الظهير الأيسر، الذي استمرت إيجابية عينته وظهرت سلبية لجميع اللاعبين، وبالتالي جاهزية جميع العناصر للمباراة.

ووصلت بعثة فريق الاتحاد، مساء الأحد، إلى الإسكندرية، استعدادا لخوض المباراة أمام بيراميدز وصيف آخر نسخة من البطولة