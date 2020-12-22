جنائي بنغازي يضبط تشكيل عصابي لقيامه بعدة وقائع سرقة

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تمكن عناصر التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي من ضبط تشكيل عصابي يتكون من أربعة أشخاص لقيامهم بعدة وقائع سرقة لمركبات آلية وأغراض خاصة بعيادة أسنان وصيدلية.

وقال مدير مكتب الإعلام في الإدارة العامة لبحث الجنائي وليد لعرفي إن أفراد العصابة كانوا يعملون في غسيل للسيارات، حيث يقومون بطباعة مفاتيح السيارات، وتتبع الضحايا لمعرفة منزل الضحية لسرقتها.

وأضاف العرفي أنه بعد القبض على الجناة في كمين محكم وضبطهم متلبسين بإحدى جرائم السرقة، اعترفوا أنهم قاموا بسرقة ثلاثة سيارة بنفس الطريقة المذكورة سابقًا.

وأوضح مدير المكتب أن الجناة اعترفوا بحيازتهم لطابعة خاصة بالصكوك المزورة وترقيمها، وأنهم تعاملوا بالصكوك المزورة مع بعض المحال، وقاموا بشراء سيارة بصك مزور.

ولفت العرفي إلى أن الجناة اعترفوا بسرقة عيادة أسنان بمنطقة بودزيرة حيث تمت سرقة بعض الأجهزة الخاصة بالعيادة، وشاشات تلفزيون إضافة إلى سرقة صيدلية بنفس المنطقة.