بوالخطابية يتابع مع حرس الجمارك والرقابة على الأغذية المواد الغذائية القادمة على ميناء طبرق

22 ديسمبر، 2020 12:52 ص
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أخبار ليبيا24- خاص

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماعًا مع حرس الجمارك والحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية لمناقشة المواد الغذائية القادمة على ميناء طبرق التجاري.

وناقش بوالخطابية الإجراءات المتبعة في التفتيش على المواد الغذائية وكيفية الإفراج عليها، محذرًا من التجاوزات التي تحدث في إجراءات التفتيش والإفراج.

وأشار رئيس المجلس التسييري إلى أن سلامة المواد الغذائية تقع على عاتق الجميع من الأجهزة الأمنية والرقابية داخل الميناء، مطالبًا كل الأجهزة للتعاون من أجل صحة المواطن.

يشار أن عدد من المواطنين يشتكون من وصول بعض المواد المنتهية الصلاحية ويتم إتلافها بطرق غير قانونية وصحية تؤثر على صحة البشر .

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22 ديسمبر، 2020 12:52 ص
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