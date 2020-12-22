بنغازي تحتضن بطولة المنطقة الشرقيه لرفع الأثقال
البطولة ستكون بمشاركة 61 رياضي يمثلون 14 نادي من بنغازي ومناطق الجبل الأخضر
أخبار ليبيا 24 – رياضة
تنطلق يوم غد الأربعاء بصالة مركز المعاقين بمدينة بنغازي بطولة المنطقه الشرقية لرفع الأثقال لسنة 2020 .
وقال نائب رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال المبروك الفيتوري إن البطولة ستكون بمشاركة 61 رياضي، يمثلون 14 نادي من بنغازي ومناطق الجبل الأخضر .
الفيتوري أضاف – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن المشاركة ستكون لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار .
وإشار إلى أنه سيتنافس في فئة البراعم 25 رياضي، وفي الناشئين 11رياضي، وفي الشباب 14 رياضي، والكبار 11 رياضي .
هذا وستتواصل بطولة المنطقة الشرقية لرفع الأثقال على مدار يومي الأربعاء والخميس، وسيتم تتويج الفائزين في كل الفئات.