بنغازي تحتضن بطولة المنطقة الشرقيه لرفع الأثقال

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تنطلق يوم غد الأربعاء بصالة مركز المعاقين بمدينة بنغازي بطولة المنطقه الشرقية لرفع الأثقال لسنة 2020 .

وقال نائب رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال المبروك الفيتوري إن البطولة ستكون بمشاركة 61 رياضي، يمثلون 14 نادي من بنغازي ومناطق الجبل الأخضر .

الفيتوري أضاف – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن المشاركة ستكون لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار .

وإشار إلى أنه سيتنافس في فئة البراعم 25 رياضي، وفي الناشئين 11رياضي، وفي الشباب 14 رياضي، والكبار 11 رياضي .

هذا وستتواصل بطولة المنطقة الشرقية لرفع الأثقال على مدار يومي الأربعاء والخميس، وسيتم تتويج الفائزين في كل الفئات.