الناظوري: سنوقف الدراسة إن لم تتوفر جميع مستلزمات كورونا للمؤسسات التعليمية

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نبّه رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، إلى أن اللجنة ستضطر إلى إيقاف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية، في حال لم تعمل الحكومة الليبية “المؤقتة” على توفير كافة المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا.

وناشد الناظور، في خطاب الإثنين، رئيس الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، بالتدخل وبشكل عاجل لتوفير الاحتياجات المطلوبة للوقاية من انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية.

ولفت إلى أنه في إطار متابعة اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمؤسسات التعليمة والوقوف على مدى تقيدها بالدليل الإرشادي الصادر عن اللجنة الطبية الاستشارية للوقاية من انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، ومن خلال ما تقدمت به فرق الرصد والتقصي من تقارير، فقد تبين وجود نقص شديد في المواد التي تساعد على الأخذ بالدليل الإرشادي داخل المؤسسات التعليمة.

وشدد الناظوري، على أن اللجنة العليا لمكافحة كورونا تأمل من رئيس الوزراء التدخل وبشكل عاجل لتوفير الاحتياجات المطلوبة، وصولاً إلى استمرار العملية التعليمية وتجنبا لعدم التوصية بإيقافها في حال تعذر توفير تلك الاحتياجات.