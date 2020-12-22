البدء في منح تأشيرة “الشنغن” للمواطنين الليبيين مطلع يناير القادم

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عن الاتفاق مع مالطا على منح التأشيرة الأوروبية “الشنغن” للمواطنين الليبيين مطلع يناير القادم.

وقال المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الاتفاق ينص على أن يكون ذلك عن طريق السفارة المطالية بطرابلس، بالإضافة إلى تسيير رحلات جوية مباشرة بين العاصمة المالطية فاليتا ومطارات بنينا ومصراته وطرابلس.

القبلاوي أوضح، أن هذا الاتفاق جاء تتويجاً للزيارات المتبادلة بين الجانبين، وتسليم مشروع البرتوكول الصحي على غرار ماتم الاتفاق عليه بين ليبيا وتونس مؤخراً.