استمرار الاعتداء على حقول الآبار بمنطومة الحساونة

الاعتداء على البئر 166 بالحقل الغربي بالخط E2

22 ديسمبر، 2020 10:18 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر 

قام خارجون عن القانون بالاعتداء على حقول الآبار بمنطومة الحساونة – سهل الجفارة بمنظومة النهر الصناعي.

وقالت إدارة جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي في بيان لها، أنه تم الاعتداء على البئر 166 بالحقل الغربي بالخط E2، و تخريب وسرقة كل محتويات غرفة التحكم و محول القدرة الكهربائية للبئر.

وأوضحت الإدارة أن هذه العمليات التخريبية تأتي في ظل العمل الدؤوب للجهاز للاستمرار في تدفق المياه وعدم انقطاعها على مختلف المدن الليبية.

22 ديسمبر، 2020 10:18 م
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