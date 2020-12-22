استمرار الاعتداء على حقول الآبار بمنطومة الحساونة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام خارجون عن القانون بالاعتداء على حقول الآبار بمنطومة الحساونة – سهل الجفارة بمنظومة النهر الصناعي.

وقالت إدارة جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي في بيان لها، أنه تم الاعتداء على البئر 166 بالحقل الغربي بالخط E2، و تخريب وسرقة كل محتويات غرفة التحكم و محول القدرة الكهربائية للبئر.

وأوضحت الإدارة أن هذه العمليات التخريبية تأتي في ظل العمل الدؤوب للجهاز للاستمرار في تدفق المياه وعدم انقطاعها على مختلف المدن الليبية.