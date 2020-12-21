15 يناير موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز

21 ديسمبر، 2020 9:36 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حسين البوسيفي، أن موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز سيكون في 15 يناير المقبل.

وأشار البوسيفي، في تصريحات صحفية، إلى أن قرعة الدوري ستجرى خلال الأسبوع المقبل على أن تكون آليه الدوري مجموعتين وبهبوط عدد 4 فرق.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أن مباراة السوبر لن تلعب قبل انطلاق الدوري، مشيرا إلى أن هناك احتمال بإقامتها بين مرحلتي الذهاب والإياب.

هذا وأكد البوسيفي، أن دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم سينطلق في شهر فبراير المقبل.

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21 ديسمبر، 2020 9:36 ص
17

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