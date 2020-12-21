ميناء بنغازي يستقبل سفناً محملة ببضائع وسلع متنوعة

أخبار ليبيا 24

رست في ميناء بنغازي البحري، أمس الأحد، سفينتين محملتين ببضائع وسلع متنوعة، وفق إدارة الميناء.

وأوضح المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، أن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات “نينا أف” تابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 167 حاوية محملة ببضائع متنوعة.

وقال الشهيبي، أن الميناء شهد أيضا دخول سفينة نقل الحبوب “ياسمين” التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6560 طن من حبوب القمح.