مطار بنينا الدولي يشرع في صيانة أجهزة التفتيش الأمني

أخبار ليبيا 24

شرعت مصلحة المطارات في إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لأجهزة التفتيش الأمني بمطار بنينا الدولي ببنغازي، وتركيب عدد جديد من الأجهزة.

الصيانة أجراها فريق عمل مكلف من قبل رئيس مصلحة المطارات، أمس الأحد، حيث قام بتركيب قطع الغيار الضرورية لتشغيل الأجهزة بالإضافة إلى تركيب عدد من الأجهزة الجديدة والتأكد من تشغيلها ومعايرتها بالشكل المطلوب.

وأشارت المصلحة إلى أن الفريق سيقوم بتنفيذ برنامج تدريبي لعدد من المهندسين والفنيين التابعين لإدارة المطار على كيفية تشخيص الأعطال وإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة ومعايرتها وفق الاجراءات المطلوبة والمنصوص عليها.